Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
«Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать злоупотребляющих «аварийкой» водителей
Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума.
Футбол
Эмери назвал единственного игрока «Арсенала», который не пришел на его прощальную встречу
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал одного игрока, который не пришел попрощаться с ним после его увольнения.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Экономика
Китайская Huawei заявила о росте продаж на 18%
Руководство китайской телекоммуникационной компании Huawei объявило, что продажи в 2019 году выросли примерно на 18%, несмотря на давление на со стороны США.
Хоккей
Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Происшествия
Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за поступок капитана на МЧМ
Сборная Канады извинилась перед командой России за поведение своего капитана Барретта Хэйтона, который не снял шлем во время исполнения гимна России после матча молодежного чемпионата мира.
Шоу-бизнес
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Футбол
«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту
«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
Здоровье
В Комитете по здравоохранению рассказали, почему не хватает льготных лекарств
Много говорится о том, что нужны новые инструменты, – рассказала Людмила Сычевская.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Гаджеты
Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color
Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Финансы
Рубль за год вырос к доллару и евро
Рубль за уходящий год вырос по отношению к доллару и евро.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Наука
Свет в энергию: как работают солнечные батареи
Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Армия и оружие
Завершились испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»
На Урале завершаются испытания уникального самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Благодаря исключительным технологическим разработкам, эта машина стреляет дальше, точнее и быстрее всех отечественных и зарубежных аналогов.
Общество
Умер главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк
С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
Гаджеты
Время для резервной копии ещё есть: WhatsApp прекратит поддержку Windows Phone и старых Android
Компания ещё в мае объявила о прекращении поддержки старых версий Android и iOS, а также редко используемой ОС Windows Phone.
Происшествия
В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.