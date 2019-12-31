Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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С 1 января в Приморье вводятся новые условия оплаты труда медицинских работников
С 1 января в Приморье вводятся новые условия оплаты труда медицинских работников.
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Дочь Оксаны Акиньшиной мечтает о кино
Нет, девочка захотела не новую дорогую игрушку — Эмми мечтает попробовать себя в кино.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Здоровье
В Тюменской области 396 детей родились с помощью ЭКО
Программа, помогающая супружеским парам родить долгожданного малыша при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), действует уже 10 лет.
Политика
Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Хоккей
Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США
Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Общество
В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие
Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие.
Происшествия
В Красноярске сотрудников санатория подозревают в оскорблении детей
В Красноярском крае минздрав и Следственный комитет проводят проверки после информации в СМИ о том, что сотрудники противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" оскорбляют детей и издеваются над ними.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Технологии
Самые темные галактики Вселенной помогут глубже понять темную материю
Считается, что темная материя составляет около 90 процентов массы Вселенной; ее гравитационное влияние на космические объекты поддается измерению, однако наблюдать саму темную материю мы не можем – она не излучает света и не взаимодействует с ним.
Космос
Подсчет прорывов. Журнал Science подвел итоги года
Черная дыра массой в 6,5 миллиарда солнечных масс находится от нас на расстоянии 55 миллионов световых лет.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Экономика
Власти Алтайского края продают акции компании «Модест»
Начальная стоимость лота составляет почти 63,7 млн рублей Акции компании "Модест" выставлены на торги, следует из информации управления имущественных отношений Алтайского края.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона
Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Дело возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B. V. Как пояснили в ФАС, нарушение выражается в навязывании гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.