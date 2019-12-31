Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Наука
Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных
Еще до формирования пальцев в конечностях четвероногих сеть кожных лучей парных плавников у некоторых лопастеперых упрощалась, число этих лучей уменьшалось, а верхняя сторона плавника приобретала отличия от нижней, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Спорт
Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА
Здоровье
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
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Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите
Культура
Охлобыстин назвал Асмус дурочкой из-за откровенной сцены в «Тексте»
Артист отметил, что шумиха вокруг откровенной сцены с Асмус в фильме "Текст" могла быть спровоцирована авторами ленты намеренно.
Общество
Голикова назвала фишкой России многодетные семьи
Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Политика
Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»
США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Политика
Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО
Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Космос
Илон Маск назвал дату первого полета Starship
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Футбол
Кикнадзе опроверг информацию об отзаявке Коломейцева
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал технической ошибкой сведения об отзаявке полузащитника Александра Коломейцева на сайте РПЛ.
Происшествия
Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку
Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Футбол
«Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера
Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.
Общество
В России могут переименовать все гражданские самолеты
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил РИА Новостям, что в России могут переименовать все гражданские самолеты и объединить их в линейку под единым названием.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.