Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Наука Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных Еще до формирования пальцев в конечностях четвероногих сеть кожных лучей парных плавников у некоторых лопастеперых упрощалась, число этих лучей уменьшалось, а верхняя сторона плавника приобретала отличия от нижней, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Экономика В России ограничат максимальный размер долга по кредитам Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.

Политика Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.

Технологии В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Футбол Кикнадзе опроверг информацию об отзаявке Коломейцева Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал технической ошибкой сведения об отзаявке полузащитника Александра Коломейцева на сайте РПЛ.

Происшествия Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.

Футбол «Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.

Общество В России могут переименовать все гражданские самолеты Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил РИА Новостям, что в России могут переименовать все гражданские самолеты и объединить их в линейку под единым названием.