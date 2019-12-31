Энергетика
Мой Брянск«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Юрий Ветренко, переговоры между сторонами проводились до поздней ночи 29 октября. Он уточнил, что гарантированные объёмы транзита газа из Российской Федерации — это минимум, а не максимум.
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Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Происшествия
Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака
Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
Происшествия
Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае
Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Политика
Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Экономика
По динамике притока инвестиций Башкирия поднялась с 11 места на третье
По динамике притока инвестиций Башкирия вышла на третье место в Приволжском федеральном округе.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Кино
Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Энергетика
С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Гаджеты
В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
Политика
Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО
Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.