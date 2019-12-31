Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Юрий Ветренко, переговоры между сторонами проводились до поздней ночи 29 октября. Он уточнил, что гарантированные объёмы транзита газа из Российской Федерации — это минимум, а не максимум.

Авто В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Происшествия Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.

Политика Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.

Кино Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.

Экономика В России ограничат максимальный размер долга по кредитам Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.

Общество Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".

Политика В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.