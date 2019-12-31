Энергетика

Мой БрянскМой Брянск«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Юрий Ветренко, переговоры между сторонами проводились до поздней ночи 29 октября. Он уточнил, что гарантированные объёмы транзита газа из Российской Федерации — это минимум, а не максимум.
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В «Нафтогазе» рассказали, по какому принципу составлен контракт с «Газпромом»

ФАНвчера в 18:30

В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°вчера в 18:13

В «Нафтогазе» назвали принцип газового контракта с Россией «неординарным»

Евразия Dailyвчера в 17:37

«Качай или плати»: директор «Нафтогаза» рассказал о контракте на газ с РФ

News.ruвчера в 18:10

«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

Известиявчера в 17:19

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАССвчера в 17:15

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБКвчера в 16:43
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Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Политика

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Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
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РИА Новости вчера в 10:51
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Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае

Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
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Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.
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Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
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В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

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Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
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Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
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Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»

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РИА Новости вчера в 09:39
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
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На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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