Энергетика

Мой БрянскМой Брянск«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Юрий Ветренко, переговоры между сторонами проводились до поздней ночи 29 октября. Он уточнил, что гарантированные объёмы транзита газа из Российской Федерации — это минимум, а не максимум.
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В «Нафтогазе» рассказали, по какому принципу составлен контракт с «Газпромом»

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«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

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«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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