Энергетика
Мой Брянск«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как сообщил на своей странице в Facebook глава компании Юрий Ветренко, переговоры между сторонами проводились до поздней ночи 29 октября. Он уточнил, что гарантированные объёмы транзита газа из Российской Федерации — это минимум, а не максимум.
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Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»
Глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Политика
Украина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ
Произойдёт её окончательное отделение от российско-белорусской энергосистемы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Культура
Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Общество
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
Культура
Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Технологии
Кардиолог подал в суд на Apple за плагиат
Врач-кардиолог из Нью-Йорка Джозеф Визел обвинил компанию Apple в использовании запатентованного им метода отслеживания сердцебиения.
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Происшествия
На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020
Сборная России по хоккею сыграет против команды Германии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Футбол
Арсенал — Челси 1:2
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.