Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Футбол
«Витесс» объявил о назначении нового главного тренера
Стюринг некоторое время исполнял обязанности помощника главного тренера, а в конце сезона 2017/2018 выступал в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.
Политика
«Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.
Кино
1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Кино
Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»
Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Финансы
В последний день торгов индекс МосБиржи установил исторический рекорд
Установив для приличия исторический максимум на уровне 3060,20 п. по индексу МосБиржи, рынки, дождавшись негативного открытия за океаном, устремились вслед за пикирующей Америкой, буквально в момент растеряв все дневные достижения.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Общество
ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне
Среди россиян, которым исполнилось 18 лет, каждый второй (51%) уверен в завтрашнем дне, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Политика
РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания
Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Хоккей
ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что следит за состоянием выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Вани Фокина и находится в постоянном контакте с мамой мальчика.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Энергетика
С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие
Американские власти зафиксировали в уходящем году самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Шоу-бизнес
Богомолов написал о любви к Собчак
2019 год кардинально перевернул жизнь худрука Театра на Малой Бронной, Константина Богомолова.
Технологии
Microsoft автоматически обновит браузер Edge на основе Chromium
Американская корпорация Microsoft планирует обновить браузер Edge до улучшенной версии в автоматическом режиме.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.