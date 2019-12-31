Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Футбол «Витесс» объявил о назначении нового главного тренера Стюринг некоторое время исполнял обязанности помощника главного тренера, а в конце сезона 2017/2018 выступал в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.

Политика «Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.

Финансы В последний день торгов индекс МосБиржи установил исторический рекорд Установив для приличия исторический максимум на уровне 3060,20 п. по индексу МосБиржи, рынки, дождавшись негативного открытия за океаном, устремились вслед за пикирующей Америкой, буквально в момент растеряв все дневные достижения.

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Общество ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне Среди россиян, которым исполнилось 18 лет, каждый второй (51%) уверен в завтрашнем дне, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

Политика РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.

Происшествия «Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

Происшествия Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что следит за состоянием выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Вани Фокина и находится в постоянном контакте с мамой мальчика.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Экономика В России посчитали число бедных Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.