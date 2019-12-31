Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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В «Нафтогазе» оценили заключенный контракт с РФ

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При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
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СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

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Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина

Посол России в Варшаве Сергей Андреев после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском был вызван в МИД страны.
Телеканал 360° 27 декабря в 17:23
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Как показали результаты опроса, почти 67% респондентов не смогут купить себе новый автомобиль в ближайшее время: более половины из них (54,4%) продолжат ездить на нынешней машине и дальше, а 12,5%, возможно, будут вынуждены продать ее.
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Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя

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На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

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«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанна из-за агента игрока Мино Райолы.
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Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году

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Сборная Казахстана разгромно уступила Финляндии на МЧМ-2020

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Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

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Два человека погибли при стрельбе в церкви в Техасе

В результате стрельбы в церкви погибли два человека, еще один человек был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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