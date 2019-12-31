Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

1 фотоЕщё 1 видео
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Качай или плати»: «Газпром» и «Нафтогаз» в последний день успели заключить транзитный контракт - детали

Российский Диалог17:22

«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

Известия17:19

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАСС17:15

«Нафтогаз» надеется, что новый транзитный контракт с Россией будет выполняться

ПРАЙМ17:16

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

РБК16:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:30, Ашберн
Происшествия

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

ТАСС 08:24
Происшествия

Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Известия 08:58
Футбол

Арсенал — Челси 1:2

ProstoProSport вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Обнаженная Светлана Лобода снялась в новом видеоклипе

Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram премьерный показ видеоклипа, в котором она снялась в разных ракурсах, в том числе - полностью обнаженной.
Территория новостей 15:03
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

News-24.ru 28 декабря в 05:24
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в русофобии

Певица Наргиз Закирова опубликовала в Instagram заявление о том, как на самом деле относится к России.
Газета.Ru 09:19
Политика

Москва и Киев подписали документы по газовому транзиту

Украинский президент Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, что контракт подписан сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять.
Эхо Москвы 17:04
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Наука

Свет в энергию: как работают солнечные батареи

Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Популярная механика 11:15
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Происшествия

Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК 16:27
Шоу-бизнес

Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде

Аргументы и Факты 10:44
Хоккей

Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира

Третье место занимают чехи (4), четвертое – россияне (3), пятое – немцы (3). В заключительном матче турнира Чехия во вторник, 31 декабря, сыграет с Канадой, Россия встретится с Германией.
Вести.Ru 16:10
Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2019 года

Награду в номинации «Лучший игрок года» по версии Globe Soccer Awards получил нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Красная весна вчера в 14:57
Наука

Рыбная диета не спасала инуитов от развития атеросклероза

Pravda.Ru 10:05
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 09:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Космос

Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Взгляд.ру 06:15
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, брошенное матерью на обочине дороги

Женщина пояснила полицейским, что дочь поперхнулась и умерла, после чего мать оставила ее тело на обочине дороги.
РЕН ТВ 05:42
Наука

Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Индикатор 14:12
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
SMINEWS в Подольске вчера в 06:08
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в первом же раунде встречи с американцем Куинтоном Джексоном в поединке Bellator победил нокаутом.
Московский Комсомолец вчера в 01:28
Шоу-бизнес

Беременная модель Эшли Грэм снова снялась голой

В Instagram 32-летней американской плюс-сайз манекенщицы Эшли Грэм появился новый откровенный снимок.
Росбалт 16:03
Армия и оружие

Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" на бронеавтомобиле "Тигр" продемонстрировал на испытаниях способность поражать воздушные цели во время движения.
Российская газета 28 декабря в 05:05
Политика

Кремль опубликовал мультимедийный альбом «Путин. 20 лет»

К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Российская газета 11:00
Общество

Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России

Российская газета 10:06
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Спорт-Экспресс 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное