Энергетика
РБК«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
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Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Футбол
Арсенал — Челси 1:2
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Обнаженная Светлана Лобода снялась в новом видеоклипе
Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram премьерный показ видеоклипа, в котором она снялась в разных ракурсах, в том числе - полностью обнаженной.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в русофобии
Певица Наргиз Закирова опубликовала в Instagram заявление о том, как на самом деле относится к России.
Политика
Москва и Киев подписали документы по газовому транзиту
Украинский президент Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, что контракт подписан сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Наука
Свет в энергию: как работают солнечные батареи
Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Происшествия
Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы
Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
Шоу-бизнес
Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде
Хоккей
Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира
Третье место занимают чехи (4), четвертое – россияне (3), пятое – немцы (3). В заключительном матче турнира Чехия во вторник, 31 декабря, сыграет с Канадой, Россия встретится с Германией.
Футбол
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2019 года
Награду в номинации «Лучший игрок года» по версии Globe Soccer Awards получил нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело младенца, брошенное матерью на обочине дороги
Женщина пояснила полицейским, что дочь поперхнулась и умерла, после чего мать оставила ее тело на обочине дороги.
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в первом же раунде встречи с американцем Куинтоном Джексоном в поединке Bellator победил нокаутом.
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм снова снялась голой
В Instagram 32-летней американской плюс-сайз манекенщицы Эшли Грэм появился новый откровенный снимок.
Армия и оружие
Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" на бронеавтомобиле "Тигр" продемонстрировал на испытаниях способность поражать воздушные цели во время движения.
Политика
Кремль опубликовал мультимедийный альбом «Путин. 20 лет»
К двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях Кремль опубликовал целый альбом фото- и видеоматериалов, многие из которых никогда ранее не были обнародованы.
Общество
Мантуров: некоторые автопроизводители могут уйти из России
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».