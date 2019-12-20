Политика
РБК«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января
Представители России, Украины и Евросоюза еще раз встретятся до конца года, чтобы обсудить новый контракт о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Происшествия
Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО
Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Футбол
Хацкевич официально возглавил «Ротор»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Происшествия
Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке
Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Наука
Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Игры
Фанатский ремастер Dune II: Battle For Arrakis уже можно скачать
В группе «DUNE 2 в 3D» во ВКонтакте появилась играбельная сборка ремастера Dune II: Battle For Arrakis.
Происшествия
В центре Киева совершено нападение на полицейских
На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе
Футбол
Холанд прилетел в Манчестер для переговоров с «МЮ»
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Общество
Адвокат сообщил о решении Греции выдать Винника Франции
Минюст Греции принял решение экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.
Армия и оружие