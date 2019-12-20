Политика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

Представители России, Украины и Евросоюза еще раз встретятся до конца года, чтобы обсудить новый контракт о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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РБКвчера в 17:29
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Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО

Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
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Общество

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РИА Новости вчера в 07:03
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Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
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Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
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В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС 07:40
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Космос

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Известия 08:05
Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:49
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru 02:33
Происшествия

Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке

Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом.
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Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

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Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
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Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Общество

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Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
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РИА Новости 06:10
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

RT на русском вчера в 19:19
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Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
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Адвокат сообщил о решении Греции выдать Винника Франции

Минюст Греции принял решение экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.
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Армия и оружие

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