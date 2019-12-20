Политика

РБКРБК«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

Представители России, Украины и Евросоюза еще раз встретятся до конца года, чтобы обсудить новый контракт о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года

RT на русскомвчера в 16:53

«Газовое» соглашение с РФ требует политического согласования — «Нафтогаз»

REGNUM01:09

«Нафтогаз» уведомил о намерении договориться по газу по европейским правилам

Газета.Ruвчера в 18:51

Глава «Нафтогаза» заявил о соответствии газовых соглашений с РФ европейским правилам

Интерфаксвчера в 17:30

Украина вспомнила магистра Йоду после переговоров с «Газпромом»

Lenta.ru02:29

«Нафтогаз» ожидает еще одной трехсторонней встречи по газу до конца года

Коммерсантъвчера в 16:41

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

РБКвчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика

Россия и Украина продолжат обсуждение соглашения по газу в Минске

Россия и Украина продолжат переговоры по газу на высоком уровне 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газпром.
iReactor вчера в 22:21
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Технологии

Xiaomi представила уникальный бытовой гаджет

На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin представлен портативный чайник, который украшен в стилистике знаменитого китайского «Пурпурного запретного города», расположенного в Пекине.
iXBT.com 02:38
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия

В Челябинске пропал 12-летний мальчик

В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
РБК 02:19
Общество

«За служение Кузбассу»: глава Кемеровской области наградил свою жену

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.
REGNUM 02:51
Общество

Роскачество оценило российские игристые вина

Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
РИА Новости 01:18
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес

Брэд Питт дождался только половину своих детей на свой день рождения

Источник из близкого окружения актёра рассказывает, что Брэд позвал на день рождения всех общих детей с Анджелиной Джоли, однако на празднике появились только трое младших.
Bimru.ru 02:56
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Политика

«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса

Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.
Коммерсантъ 02:00
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Культура

Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

Политическая Экспертиза 03:36
Авто

Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept

Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
SpeedMe вчера в 01:22
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

Минздрав оценил предложение Путина по повышению зарплаты врачей

Накануне прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой российский лидер отметил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку.
Известия 03:35
Здоровье

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

Человек заживо сгорел в бензовозе в результате ДТП под Кемерово

ДТП с участием двух бензовозов произошло на трассе "Сибирь" под Кемерово.
РЕН ТВ 03:21
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в прозрачном платье

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:00
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 17 декабря в 03:02
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Политика

США предупредили подрядчика «Северного потока-2» о фатальных санкциях

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили "фатальными последствиями" швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток – 2".
РЕН ТВ 18 декабря в 22:29
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Пятый канал вчера в 16:19
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Клопс 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное