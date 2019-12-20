Представители России, Украины и Евросоюза еще раз встретятся до конца года, чтобы обсудить новый контракт о транзите российского газа через территорию Украины. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

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