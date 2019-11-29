Политика
РИА Новости«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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На Украине заявили о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах
Коммерсантъвчера в 15:21
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием с «Газпрома» $3 млрд
Интерфаксвчера в 13:22
«Нафтогаз» признал проблемы с арестом активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии
Взгляд.рувчера в 13:18
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