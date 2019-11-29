Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

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