Энергетика
Коммерсантъ«Нафтогаз» сообщил о снижении цен на газ для украинцев
Стоимость природного газа для населения Украины в феврале 2020 года понижается до 3,95 тыс. грн (10,3 тыс. руб.) по сравнению с январем за тысячу кубометров, сообщает пресс-служба «Нафтогаз Украины».
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