Общество
Вести.Ru«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар". Юрий Витренко в своем Facebook назвал передачу акций "мошеннической".
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с чего всё началось
Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке.РИА Новости18:05
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