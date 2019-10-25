Общество

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»

Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар". Юрий Витренко в своем Facebook назвал передачу акций "мошеннической".
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с чего всё началось
Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке
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РИА Новости18:05

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«Нафтогаз» сообщил об аресте 100 процентов акций «Южного потока»

РИА Новости18:05

«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»

RT на русском09:29

«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»

Газета.Ru13:45

Что произошло за день: пятница, 25 октября

Интерфакс13:42

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ТАСС12:36

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Коммерсантъ10:05

«Дочка» «Газпрома» заявила об отсутствии последствий от ареста ее акций

РБК14:27
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