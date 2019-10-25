с чего всё началось

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Общество Forbes назвал богатейших женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Общество Госдума сократила рабочий день для сельских женщин Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Фигурное катание Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.

Культура В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину Участник шоу "Голос" Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.

Армия и оружие Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети Дополнительный контингент российских военных полицейских прибыл в Сирию для отвода курдов-террористов в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика На Украине решили перезапустить отношения с НАТО Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».

Авто В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.

Экономика Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Общество Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго «В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.

Экономика Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.

Политика Эрдоган подал в суд на французский журнал за оскорбления Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на французское издание Le Point, которое, по мнению турецкой стороны, оскорбило президента, сообщает Anadolu.

Происшествия Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии «В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Общество «Россия 1» объяснила снятие с эфира шоу Малахова о ЧП под Красноярском На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.

Музыка Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").

Авто Флагманский кроссовер FAW Besturn T99 выходит на рынок Китайский автогигант FAW объявил дату старта продаж нового флагманского вседорожника Besturn T99. Новинка появится на рынке 1 ноября.

Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.

Общество «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Политика Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.