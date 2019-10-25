Общество
Интерфакс«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
В российских СМИ появилась информация о том, что Российская Федерация намерена укрепить свое положение на территории Сирии.
Общество
Член правления «Альфа-Капитала» уволился после обвинений в избиении
Член правления «Альфа-Капитала» Евгений Живов больше не является сотрудником компании, сообщили РБК в ее пресс-службе.
Авто
В России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тысяч рублей
Согласно опубликованному исследованию сайта «Авито Авто», в России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тысяч рублей, что на 9% больше, чем в 2018 году.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Авто
В России могут изменить способ расчета транспортного налога
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей может изменить налоговое законодательство России.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.