Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

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Технологии На смену SMS придут RCS-сообщения В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.

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Политика Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.