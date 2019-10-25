Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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«Дочка» «Газпрома» заявила об отсутствии последствий от ареста ее акций

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Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций судом Амстердама

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Что произошло за день: пятница, 25 октября

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Газета.Ru13:45

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Коммерсантъ10:05

«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»

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В российских СМИ появилась информация о том, что Российская Федерация намерена укрепить свое положение на территории Сирии.
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Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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