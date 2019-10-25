Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке
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