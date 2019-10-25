с чего всё началось

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Политика В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.

Наука Ученые нашли предотвращающее рак и старение вещество Специалисты из Пастеровского института во Франции обнаружили способное отсрочить процесс старения и предотвратить рак вещество, сообщает Lenta.ru.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Экономика Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Футбол Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.

Фигурное катание Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.

Политика Депутаты Госдумы от КПРФ предложили вернуть смертную казнь в России Сегодня депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором просят президента вернуть смертную казнь, передает корреспондент Накануне.RU.

Технологии Миллионы владельцев Android загрузили 42 вирусных приложения Вирусные приложения скрывались под видом различных музыкальных проигрывателей, радио, программ для загрузки видео и заметок, большинство из которых нельзя никак удалить, так как они все равно остаются в памяти телефона.

Общество В ходе беспорядков в Багдаде пострадали более 200 человек Один участник протестов погиб и более 200 человек пострадали в ходе подавления беспорядков в Багдаде, 25 октября передает агентство Reuters.

Экономика Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Происшествия СКР возбудил дело об убийстве солдатом восьми человек в Забайкалье Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров в Забайкалье.

Происшествия В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.

Футбол Зинченко перенес операцию на колене Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенес операцию. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты.

Политика «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Музыка Little Big выступили в защиту животных в новом клипе Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.