Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»

В марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту. "Газпром" подал апелляцию, но летом ее отклонили.
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«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»

РБК09:40

Директор «Нафтогаза» сообщил о блокировании акций «дочки» «Газпрома» судом Амстердама

ТАСС10:18

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Коммерсантъ10:05

Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»

Газета.Ru09:49

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций дочки «Газпрома»

Московский Комсомолец10:29

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»

РИА Новости09:37

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Интерфакс09:33
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Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.
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Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

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