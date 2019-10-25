Общество
Коммерсантъ«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. В ответ на это «Газпром» пригрозил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».
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с чего всё началось
Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке.РИА Новости18:05
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Автосалон Tokyo Motor Show открылся в Токио
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