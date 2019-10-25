Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. В ответ на это «Газпром» пригрозил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».
Читать в источнике
Комментировать243
с чего всё началось
Окружной суд Амстердама арестовал сто процентов акций компании South Stream Transport B. V., осуществляющей строительство морской части трубопровода "Турецкий поток", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в фейсбуке
.
РИА Новости18:05

Подробнее о событии

«Нафтогаз» сообщил об аресте 100 процентов акций «Южного потока»

РИА Новости18:05

«Дочка» «Газпрома» заявила об отсутствии последствий от ареста ее акций

РБК14:27

«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»

RT на русском09:29

Что произошло за день: пятница, 25 октября

Интерфакс13:42

Оператор «Турецкого потока» заявил, что арест акций не повлияет на работы по газопроводу

ТАСС12:36

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Коммерсантъ10:05

«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»

Газета.Ru13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Футбол

Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Спорт-Экспресс 08:59
Фигурное катание

Твиттер: финская чемпионка завидует российским фигуристкам

Lublineс93 Вы затронули очень деликатный вопрос в российском фигурном катании, Киира.
ИноСМИ 17:48
Космос

Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки

N+1 22 октября в 11:37
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Культура

Певец из Забайкалья прошёл слепые прослушивания шоу «Голос»

Чита.Ру 20:42
Космос

Найдена одна из первых галактик Вселенной

Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика 23 октября в 18:37
Политика

Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 19:38
Авто

Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 02:31
Футбол

В Катаре гости ЧМ-2022 смогут пожить в бедуинских шатрах за $50 в сутки

Гости чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будут иметь возможность жить не только в отелях, но и во временных блок-контейнерах (бытовках), бедуинских шатрах и плавающих виллах на искусственном острове Qetaifan North к северу от столицы Дохи, рассказал РИА Новости представитель компании-застройщика Qetaifan Projects Мустафа Шевраки.
РИА Новости 20:04
Музыка

В СНГ может появиться свой музыкальный конкурс, подобный «Евровидению»

Крутой отметил, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году, в качестве площадки для его проведения рассматривается Алма-Ата.
REGNUM 20:57
Общество

В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн

В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.
Rostov gazeta 08:49
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Наука

Найден простой и экологичный способ производства перекиси водорода

Новый процесс получения перекиси водорода, разработанный инженерами-химиками MIT, однажды может быть использован для создания портативных устройств, использующих воду, воздух и электричество для её производства там, где она необходима.
Машины и Механизмы 03:52
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Политика

В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала с дынями

Свободная Пресса вчера в 23:55
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Происшествия

В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.
РБК 19:56
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым.
РБК 20:18
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ 20:28
Космос

Названы возможные обитатели Венеры

Московский Комсомолец 23 октября в 11:17
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Армия и оружие

Российские зенитчики прибыли в Египет на совместное учение войск ПВО

Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться с 26 октября по 7 ноября, зенитчики из РФ уже прилетели в Египет, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
РИА Новости 21:04
Общество

Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере

Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.
RT на русском 20:42
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Авто

Автосалон Tokyo Motor Show открылся в Токио

Автосалон Tokyo Motor Show-2019, который проходит в 46-й раз, открылся на территории выставочного комплекса Big Sight в портовой части столицы Японии.
REGNUM 23 октября в 04:38
Кино

Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»

Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Авто

Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang

Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное