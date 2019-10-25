с чего всё началось

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. В ответ на это «Газпром» пригрозил расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Футбол Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.

Космос Найдена одна из первых галактик Вселенной Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.

Политика Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Авто Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.

Футбол В Катаре гости ЧМ-2022 смогут пожить в бедуинских шатрах за $50 в сутки Гости чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будут иметь возможность жить не только в отелях, но и во временных блок-контейнерах (бытовках), бедуинских шатрах и плавающих виллах на искусственном острове Qetaifan North к северу от столицы Дохи, рассказал РИА Новости представитель компании-застройщика Qetaifan Projects Мустафа Шевраки.

Наука Найден простой и экологичный способ производства перекиси водорода Новый процесс получения перекиси водорода, разработанный инженерами-химиками MIT, однажды может быть использован для создания портативных устройств, использующих воду, воздух и электричество для её производства там, где она необходима.

Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.

Авто Автосалон Tokyo Motor Show открылся в Токио Автосалон Tokyo Motor Show-2019, который проходит в 46-й раз, открылся на территории выставочного комплекса Big Sight в портовой части столицы Японии.