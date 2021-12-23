В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4%, до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.
По меньшей мере 60 юридических лиц в Крыму и Севастополе, учрежденных в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), в 2021 году воспользовались опцией, позволяющей закрыть информацию об учредителях (участниках) или директорах для защиты от рисков западных санкций и других рисков, связанных с международным статусом полуострова.