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«Нафтогаз» сообщил об истощении крупнейших месторождений газа на 80%

«На завершающей стадии эксплуатации» находятся крупнейшие месторождения газа на Украине, сообщил «Нафтогаз Украины», отметив, что месторождения «достаточно истощены» и опустошены на 80%.
OilCapital.ru
За последние годы добыча газа постепенно снижается, сообщил
 «Нафтогаз» в Facebook.
РБК
По оценке «Нафтогаза», стране не хватает около 10 млрд кубометров газа в год, чтобы отказаться от импорта.
Говорит Москва
В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4%, до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.
ТАСС

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