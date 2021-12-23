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«Нафтогаз» сообщил об истощении крупнейших месторождений газа на 80%

«На завершающей стадии эксплуатации» находятся крупнейшие месторождения газа на Украине, сообщил «Нафтогаз Украины», отметив, что месторождения «достаточно истощены» и опустошены на 80%.
OilCapital.ru
За последние годы добыча газа постепенно снижается, сообщил
 «Нафтогаз» в Facebook.
РБК
Украина планирует к 2025 г. полностью покрывать свои потребности в газе за счет собственной добычи, говорил в марте премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ведомости
В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4%, до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.
ТАСС

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