В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4%, до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания " Укргаздобыча " (входит в структуру " Нафтогаза "), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.