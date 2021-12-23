В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4%, до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.
Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений обсудила будущее объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), пишет ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.
43-летняя подозреваемая, полагают в СК, рассердилась на восьмилетнего сына и пятилетнюю дочь за непослушание, после чего шарфом задушила сначала сына, а затем дочь, пока дети не перестали подавать признаков жизни.