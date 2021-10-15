В начале января оператор газотранспортной системы Украины сообщал, что российская компания "Газпром" снизила транзит газа через территорию страны с примерно 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до 130 млн кубометров в сутки в начале января.
Американский бренд Tesla продолжает удерживать позиции лидера в производстве электромобилей, но китайские бренды буквально наступают ему на пятки, демонстрируя годовой рост продаж электромобилей на сотни процентов.
Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства.