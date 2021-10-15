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«Нафтогаз» сообщил о снижении суточного объема прокачки газа через Украину в два раза

Суточные объемы прокачки газа через Украину снизились со 180 млн куб. м почти до 80 млн, сообщил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ
Витренко добавил, что в 2020 году для транзита газа через украинскую территорию было забронировано 65 млрд кубометров.
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Российский лидер напомнил, что ГТС Украины не ремонтировалось "десятилетиями", и увеличение поставок может привести к негативным последствиям.
Газета.Ru
В начале января оператор газотранспортной системы Украины сообщал, что российская компания "Газпром" снизила транзит газа через территорию страны с примерно 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до 130 млн кубометров в сутки в начале января.
ТАСС

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