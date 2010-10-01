Политика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикаль«Нафтогаз» создаст информационный штаб

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«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России. Как сообщает в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на представителя компании.
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Советский русский писатель, поэт, драматург и публицист, военный корреспондент, сценарист, баснописец, общественный деятель. Соавтор текста гимна Советского Союза и автор текста гимна Российской Федерации, председатель Союза писателей РСФСР, а с 1992 по 2008 год - председатель Международного сообщества писательских союзов. Наибольшую известность Михалкову принесли его произведения для детей.
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