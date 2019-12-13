«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России. Как сообщает в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на представителя компании.

Происшествия В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".

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