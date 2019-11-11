Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов). Новый тариф на 14,7% превышает показатели прошлого месяца, когда цена была снижена на 4,9%.

«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины

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