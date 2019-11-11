Энергетика
Экономика сегодня«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов). Новый тариф на 14,7% превышает показатели прошлого месяца, когда цена была снижена на 4,9%.
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Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Гаджеты
Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном
Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Здоровье
10 учеников заболели пневмонией: в Орске школа №15 закрыта на карантин
В школе № 15 г. Орска заболели пневмонией сразу 10 человек. Учебное заведение закрыли накануне. Детей отправили на внеплановые каникулы.
Технологии
Media Markt показала рендерные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
Помимо самой консоли дизайнеры розничной сети создали рендеры и геймпада DualShock 5 Ранее «АСТЕРА» сообщала, что PlayStation 5 получит возможность отдельной установки SSD накопителя объёмом до 3 ТБ.
Происшествия
В Хабаровской школе умер мальчик
Как сообщает портал PROkhab.ru, сегодня утром в хабаровской школе № 58 умер 11-летний мальчик.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании.
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Футбол
В Англии подсчитали стоимость поддержки любимого клуба. Дороже всего «болеть» за «Арсенал», «Ман Сити» один из самых «дешевых»
Сообщается, что средние затраты на поддержку любимого клуба у болельщика за год составляют 1888 фунтов (155 283 рубля).
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 - Блумберг.
Шоу-бизнес
Актриса Катерина Шпица опубликовала фото в откровенном платье
Актриса из Перми Катерина Шпица, исполнявшая одну из ролей в «Реальных пацанах», выложила в социальных сетях фото с церемонии вручения премий журнала Glamour.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.