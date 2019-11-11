Энергетика
Экономика сегодня«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов). Новый тариф на 14,7% превышает показатели прошлого месяца, когда цена была снижена на 4,9%.
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Хайтек+ вчера в 06:48
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ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
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СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour
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Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо с призывом «не быть дураком»
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
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Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы
Первым «бесполезным» анализом Малышева назвала проверку на антитела к хеликобактер пилори.
Lenta.ru 06:17
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Согласно проведенному опросу ко Всемирному дню борьбы с диабетом, три четверти опрошенных ничего не знают о симптомах этого заболевания.
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Линдеманн устроил «драку» с космонавтом на Дворцовой площади
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RT на русском вчера в 08:18
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Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
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Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
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На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
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Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
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РБК 00:23