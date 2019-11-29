с чего всё началось

«Нафтогаз» подал иск в суд Видземского предместья в Риге против «Газпрома». Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Происшествия В Башкирии водитель сбил пятерых подростков 56-летний водитель на машине Kia Cееd наехал на пятерых подростков, которые находились слева от его движения.

Общество Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ Роскомнадзор не имеет претензий к СМИ, паблики которых попали в списки регулярно распространяющих недостоверную информацию.

Футбол Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Общество 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год В преддверии празднования Нового Года, Администрация г.о. Самара предупреждает жителей о том, что до 2 декабря этого года необходимо уплатить все имеющиеся имущественные налоги и задолженности по ним за 2018 год.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Финансы Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.

Экономика «Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому» В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.