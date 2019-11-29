Энергетика
Дождь«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии
«Нафтогаз» подал иск в суд Видземского предместья в Риге против «Газпрома». Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании.Ведомостивчера в 03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Гривач объяснил претензии Украины на активы «Газпрома»: Латвия не особенная
Sputnik Латвиявчера в 10:15
«Нафтогаз» обратился в суд Латвии с требованием арестовать активы «Газпрома»
RT на русскомвчера в 10:33
«Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд
Ведомостивчера в 03:27
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Поединок по правилам бокса, прошедший 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене", завершился в первом раунде.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Технологии
Автомобили инвалидов могут оснастить системой для управления жестами
Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами представители рабочей группы при Национальной технологической инициативе.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Происшествия
В Башкирии водитель сбил пятерых подростков
56-летний водитель на машине Kia Cееd наехал на пятерых подростков, которые находились слева от его движения.
Общество
Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ
Роскомнадзор не имеет претензий к СМИ, паблики которых попали в списки регулярно распространяющих недостоверную информацию.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Общество
2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год
В преддверии празднования Нового Года, Администрация г.о. Самара предупреждает жителей о том, что до 2 декабря этого года необходимо уплатить все имеющиеся имущественные налоги и задолженности по ним за 2018 год.
Единоборства
Тони Фергюсон не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Происшествия
Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Шоу-бизнес
Плющенко рассказал о попытке облить его кислотой и угрозах сыну
Рудковская и Плющенко усилили охрану дома. 37-летний фигурист Евгений Плющенко рассказал об угрозах, которые сыплются в адрес его семьи.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Происшествия
Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
Армия и оружие
Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Советская зенитная ракетная система (ЗРС) «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО) подбила американский ударный вертолет AH-64 Apache («Апач»).
Финансы
Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк
По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом Агутиным
Известная певица Анжелика Варум, которой уже «стукнуло» пятьдесят, в последнее время с концертами выступает нечасто.
Экономика
«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»
В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Политика
Путин заявил об ахинее на российском телевидении
Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Политика
Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре
Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.