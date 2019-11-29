с чего всё началось

«Нафтогаз» подал иск в суд Видземского предместья в Риге против «Газпрома». Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Энергетика Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.

Армия и оружие Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000 Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Футбол Мальме — Динамо (Киев) 4:3 Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».

Финансы Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.

Единоборства РЕН ТВ покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева Александр Емельяненко Показывать состязание в режиме реального времени будет РЕН ТВ, который впервые с 2001 года вернет в сетку вещания спортивную программу.