Энергетика
REGNUM«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г. Суд принял ходатайство и назначил заседание по нему на конец апреля 2020 г.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании.Ведомостивчера в 03:27
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Гривач объяснил претензии Украины на активы «Газпрома»: Латвия не особенная
Sputnik Латвиявчера в 10:15
«Нафтогаз» обратился в суд Латвии с требованием арестовать активы «Газпрома»
RT на русскомвчера в 10:33
«Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд
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