Политика

OilCapital.ruOilCapital.ru«Нафтогаз» требует от РФ разблокировать газ из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал исполнительный директор украинской группы компаний Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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