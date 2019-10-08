Политика
OilCapital.ru«Нафтогаз» требует от РФ разблокировать газ из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал исполнительный директор украинской группы компаний Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Глава «Нафтогаза» назвал нелогичными разговоры о новом газовом контракте с Россией
ИА Новороссиявчера в 14:47
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркменистана
Properm.ruвчера в 08:50
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
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