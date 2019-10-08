«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал исполнительный директор украинской группы компаний Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» требует от РФ разблокировать газ из Туркмении

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Единоборства Назван следующий соперник Федора Емельяненко Организация Bellator официально назвала следующего соперника Федора Емельяненко, с которым россиянин сразится в Японии.

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