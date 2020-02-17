Экономика
ForPost«Нафтогаз» требует от России 8 млрд долларов за Крым
Украинская компания «Нафтогаз» закончила оценку собственных активов, оставшихся на территории Крыма. Как сообщает «КП», в украинской нефтегазовой компании называют цифру в 8 млрд долларов – это «размер убытков плюс проценты».
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«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму
RT на русском17 февраля в 03:55
«Нафтогаз» в суде назвал точную сумму ущерба от потери активов в Крыму
РИА Новости Крым17 февраля в 04:21
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Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Общество
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
Американская компания Boeing исследует более 400 проблемных самолетов 737 MAX после того, как в нескольких из них был обнаружен мусор: инструменты или ветошь.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Политика
В ФСБ опровергли связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации ветеранов спецназа Федеральной службы безопасности «Вымпел» Валерий Попов отреагировал на публикации к убийству бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем
Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
Экономика
Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Происшествия
Петербуржца задержали за заказ психотропов от сонливости
Петербуржец стал подозреваемым по уголовному делу после того, как забрал с почты очередную посылку с таблетками.
Гаджеты
Deepcool Matrexx 30 SI: корпус для компактного игрового компьютера
Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Matrexx 30 SI формата Mini Tower, выполненный в лаконичном стиле и чёрном цвете.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Политика
ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Происшествия
В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Космос
SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году
Основанная Илоном Маском частная космическая компания подписала с занимающейся космическим туризмом Space Adventures соглашение, в соответствии с которым до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту, сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей Space Adventures.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Происшествия
Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.