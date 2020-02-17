Экономика

ForPostForPost«Нафтогаз» требует от России 8 млрд долларов за Крым

Украинская компания «Нафтогаз» закончила оценку собственных активов, оставшихся на территории Крыма. Как сообщает «КП», в украинской нефтегазовой компании называют цифру в 8 млрд долларов – это «размер убытков плюс проценты».
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«Нафтогаз» увеличил сумму исков по «крымским» активам

Радио Sputnikвчера в 12:29

«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму

RT на русском17 февраля в 03:55

«Нафтогаз» увеличил сумму иска за крымские активы до $8 млрд

Газета.Ru17 февраля в 06:20

«Нафтогаз» в суде назвал точную сумму ущерба от потери активов в Крыму

РИА Новости Крым17 февраля в 04:21

«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

ТАСС17 февраля в 04:06

Нафтогаз требует с России стоимость «Северного потока – 2»

Взгляд.ру17 февраля в 13:35

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

РИА Новости17 февраля в 03:25
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Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор

Американская компания Boeing исследует более 400 проблемных самолетов 737 MAX после того, как в нескольких из них был обнаружен мусор: инструменты или ветошь.
Lenta.ru вчера в 23:47
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Политика

В ФСБ опровергли связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации ветеранов спецназа Федеральной службы безопасности «Вымпел» Валерий Попов отреагировал на публикации к убийству бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Городовой вчера в 01:06
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru вчера в 09:04
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
REGNUM 00:36
Экономика

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Ведомости 01:56
Происшествия

Петербуржца задержали за заказ психотропов от сонливости

Петербуржец стал подозреваемым по уголовному делу после того, как забрал с почты очередную посылку с таблетками.
Piter.tv 02:03
Гаджеты

Deepcool Matrexx 30 SI: корпус для компактного игрового компьютера

Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Matrexx 30 SI формата Mini Tower, выполненный в лаконичном стиле и чёрном цвете.
3DNews 02:17
Экономика

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Известия вчера в 19:21
Политика

ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Lenta.ru вчера в 18:17
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Происшествия

В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

REGNUM вчера в 13:43
Политика

Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Известия вчера в 17:48
Космос

SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году

Основанная Илоном Маском частная космическая компания подписала с занимающейся космическим туризмом Space Adventures соглашение, в соответствии с которым до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту, сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей Space Adventures.
РБК 02:03
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Lenta.ru 17 февраля в 10:11
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru вчера в 18:27
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Live24 01:10
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ вчера в 02:10
Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Газета.Ru 00:32
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

РИА Новости вчера в 16:57
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
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