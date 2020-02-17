Экономика

ForPostForPost«Нафтогаз» требует от России 8 млрд долларов за Крым

Украинская компания «Нафтогаз» закончила оценку собственных активов, оставшихся на территории Крыма. Как сообщает «КП», в украинской нефтегазовой компании называют цифру в 8 млрд долларов – это «размер убытков плюс проценты».
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Нафтогаз требует с России стоимость «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 13:35

«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

ТАССвчера в 04:06

В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму

RT на русскомвчера в 07:19

Россия напомнила о долге Украины в ответ на требование компенсации за Крым

ФАНвчера в 06:17

«Нафтогаз» в суде назвал точную сумму ущерба от потери активов в Крыму

РИА Новости Крымвчера в 04:21

«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

РБКвчера в 06:26

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

РИА Новостивчера в 03:25
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РИА Новости 16 февраля в 11:46
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 16 февраля в 04:40
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
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Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

RT на русском 00:09
Политика

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Вести.Ru вчера в 06:38
Футбол

«Зенит» задействовал молодежь и победил «Аланию»

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Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

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Российская газета 00:00
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В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

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Экономика

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Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
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Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек

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Приморье24 15 февраля в 02:31
Футбол

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Нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям в выездном матче 21-го тура Примейры с клубом «Витория Гимарайнш».
RT на русском вчера в 09:29
Политика

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
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Lenta.ru вчера в 18:53
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

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Авто

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В новой редакции правил дорожного движения старым автомобилям может быть ограничен въезд в центральную часть мегаполисов, в том числе в Петербурге.
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Политика

В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины

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Lenta.ru вчера в 16:22
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Происшествия

В Баку горит крупнейший торговый центр

РИА Новости вчера в 23:40
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Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
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