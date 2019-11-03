с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что в направленных в Стокгольмский арбитраж исковых требованиях компании к «Газпрому» содержится пункт о пересмотре транзитного тарифа.

Здоровье Онкологи назвали основные симптомы рака печени Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.

Происшествия Пассажиры и экипаж покинули захваченный в Амстердаме самолёт Пассажиры самолёта, захваченного мужчиной с ножом, благополучно покинули салон авиасудна. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Политика Зеленский: покупку завода «Мотор Сич» со мной никто не обсуждал Ранее News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».

Происшествия Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.

Политика Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.

Футбол Реал — Галатасарай 3:0 (1-й тайм) 6 ноября «Реал Мадрид» примет «Галатасарай» в матче группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00.

Политика В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Политика Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Лавров обвинил США в расколе православного мира США пытаются продвигать раскол во всем православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Общество Россиянин без вести пропал в Турции Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Общество Госдума поддержала законопроект о восстановлении системы вытрезвителей Во вторник, 5 ноября, на пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Экономика Экспорт автомобилей из России вырос на треть Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.