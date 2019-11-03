Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что в направленных в Стокгольмский арбитраж исковых требованиях компании к «Газпрому» содержится пункт о пересмотре транзитного тарифа.
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с чего всё началось
"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — сообщил директор украинской энергетической компании на своей странице в Facebook.Народные новости04 ноября в 23:53
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