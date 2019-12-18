с чего всё началось

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил сомнение в подписании нового контракта с российской стороной на транзит голубого топлива до 1 января. Вероятность этого, по словам Коболева очень маленькая, вместе с тем, он выразил надежду, что новый договор всё же будет заключён.

В «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января

Происшествия Новосибирский слесарь испортил двигатели электровозов ради зарплаты Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, слесарь намеренно портил двигатели локомотивов ради увеличения собственной заработной платы.

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Футбол Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.