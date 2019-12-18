Политика
РБК«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
По словам Коболева, стоимость активов, которые перейдут независимому оператору, в случае отказа «Газпрома» продолжать транзит газа по ГТС Украины составит примерно 34,5 млрд гривен ($1,47 млрд). Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
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Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Здоровье
Медики назвали профессиональные болезни водителей
Медицинские эксперты из Гарварда в течение 13 лет проводили исследования заболевших водителей, на основе чего смогли проследить наиболее частые симптомы, которые присущи исключительно водителям, из-за их профессии.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Узбекистан купил броневики «Тайфун» взамен подаренных США
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Политика
Палата представителей США проголосует за импичмент
Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
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Вот в каких играх вскоре появится трассировка лучей
Для индустрии важнее, чтобы трассировка лучей появлялась в топовых играх AAA-класса.
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Политика
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Технологии
В WhatsApp найдена серьёзная уязвимость в групповых чатах
Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Хоккей
«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Политика
На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows
На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Общество
В Британии создали унитаз для повышения продуктивности сотрудников
В Великобритании изобрели унитаз, который заставит сотрудников меньше времени проводить в туалете и больше работать.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.