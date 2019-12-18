Политика

РБКРБК«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

По словам Коболева, стоимость активов, которые перейдут независимому оператору, в случае отказа «Газпрома» продолжать транзит газа по ГТС Украины составит примерно 34,5 млрд гривен ($1,47 млрд). Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

РИА Новости11:43

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

РБК11:11

Нафтогаз назвал шансы на подписание контракта по транзиту до конца года

Взгляд.ру10:22

В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа

RT на русском10:32

Глава «Нафтогаза»: вероятность подписания контракта с РФ до 1 января «приближается к нулю»

ТАСС10:23

Глава «Нафтогаза» считает маловероятным подписание газового контракта до 1 января

Коммерсантъ11:07

Вероятность соглашения между Украиной и Россией по газу назвали «близкой к нулю»

Lenta.ru10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Общество

Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Lenta.ru 12:35
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

REGNUM 02:15
Здоровье

Медики назвали профессиональные болезни водителей

Медицинские эксперты из Гарварда в течение 13 лет проводили исследования заболевших водителей, на основе чего смогли проследить наиболее частые симптомы, которые присущи исключительно водителям, из-за их профессии.
Car.ru 13:17
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Армия и оружие

Узбекистан купил броневики «Тайфун» взамен подаренных США

Российская газета 08:28
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Происшествия

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:44
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Политика

Палата представителей США проголосует за импичмент

Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
HotGeo 07:57
Киберспорт

Вот в каких играх вскоре появится трассировка лучей

Для индустрии важнее, чтобы трассировка лучей появлялась в топовых играх AAA-класса.
iXBT.com 06:05
Общество

В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом

Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Дни24 07:40
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 04:46
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa 07:11
Политика

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Газета.Ru 08:24
Технологии

В WhatsApp найдена серьёзная уязвимость в групповых чатах

Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Уфимские Заметки 05:20
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Хоккей

«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ

Газета.Ru 13:37
Общество

Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Интерфакс 13:05
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 11:12
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Политика

На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows

На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Live24 03:55
Общество

В Британии создали унитаз для повышения продуктивности сотрудников

В Великобритании изобрели унитаз, который заставит сотрудников меньше времени проводить в туалете и больше работать.
НТВ 04:41
Футбол

«Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании

Газета.Ru 12:35
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши

Взгляд.ру 12:10
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное