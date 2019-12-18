Политика

РБКРБК«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

По словам Коболева, стоимость активов, которые перейдут независимому оператору, в случае отказа «Газпрома» продолжать транзит газа по ГТС Украины составит примерно 34,5 млрд гривен ($1,47 млрд). Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее", - сказал Коболев, выступление которого транслировалось на YouTube-канале
 компании.
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Украинский предприниматель
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