с чего всё началось

По словам Коболева, стоимость активов, которые перейдут независимому оператору, в случае отказа «Газпрома» продолжать транзит газа по ГТС Украины составит примерно 34,5 млрд гривен ($1,47 млрд). Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Происшествия В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Общество В Амурской области 31 декабря сделали выходным днем Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил 31 декабря выходным днем. На такое решение он пошел, после проведения опроса на эту тему.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Политика КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".

Общество В Греции нашли две гробницы бронзового века, набитые золотом В греческом Пилосе недалеко от получившей в 2015 году всемирную известность гробницы Воина-Грифона, были обнаружены еще две элитные гробницы бронзового века, изобилующие уникальными предметами.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».