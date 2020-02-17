Экономика

BFM.ruBFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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«Нафтогаз» увеличил сумму исков по «крымским» активам

Радио Sputnikвчера в 12:29

Нафтогаз требует с России стоимость «Северного потока – 2»

Взгляд.ру17 февраля в 13:35

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

РИА Новости17 февраля в 03:25

«Нафтогаз» увеличил сумму иска за крымские активы до $8 млрд

Газета.Ru17 февраля в 06:20

Россия напомнила о долге Украины в ответ на требование компенсации за Крым

ФАН17 февраля в 06:17

«Нафтогаз» подтвердил сумму компенсации за потерю активов в Крыму

ТАСС17 февраля в 04:06

В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму

RT на русском17 февраля в 07:19
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Политика

Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты.
Ведомости вчера в 16:30
Общество

Компании в России стали чаще закрываться

Бизнес в России в 2019 году стал чаще закрываться, подсчитали в своем исследовании специалисты FinExpertiza.
Pravda.Ru 00:54
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:57
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru 17 февраля в 15:03
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Политика

Спикер думы Екатеринбурга продолжит «войну» со скандальным депутатом

Председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин вновь попробует сместить главу думской комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова.
REGNUM вчера в 09:19
Технологии

Перечислены опасные приложения, которые крадут данные пользователей

Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал про опасные для пользователей приложения, которые могут красть их данные, а также прослушивать разговоры и следить за пользователем.
ФедералПресс 00:48
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Единоборства

Петр Ян: «ММА – это стихия, где ты должен быть готовым ко всему»

Омскрегион вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Якубович озвучил размер своей пенсии

Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии.
ФАН вчера в 19:58
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 17 февраля в 09:25
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка

Эхо Москвы вчера в 22:39
Общество

Россиян предупредили об опасности недосыпа

Lenta.ru 00:33
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 14:50
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Экономика

Минфин не прорабатывает изменений расчета НДПИ для алмазов

Минфин РФ не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для алмазов.
ТАСС вчера в 09:55
Игры

Для «Ведьмака 3» на Switch улучшили производительность и графику

Добавлена возможность смены языка. Синхронизация сохранений со Steam. Поддержка управления с помощью тачпада.
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Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Газета.Ru 00:32
Культура

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

ToDay News Ufa 00:26
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Гаджеты

Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров

В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.
3DNews 01:09
Экономика

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Известия вчера в 19:21
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