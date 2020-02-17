Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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Политика
Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство
Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты.
Общество
Компании в России стали чаще закрываться
Бизнес в России в 2019 году стал чаще закрываться, подсчитали в своем исследовании специалисты FinExpertiza.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Политика
Спикер думы Екатеринбурга продолжит «войну» со скандальным депутатом
Председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин вновь попробует сместить главу думской комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова.
Технологии
Перечислены опасные приложения, которые крадут данные пользователей
Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал про опасные для пользователей приложения, которые могут красть их данные, а также прослушивать разговоры и следить за пользователем.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Единоборства
Петр Ян: «ММА – это стихия, где ты должен быть готовым ко всему»
Шоу-бизнес
Якубович озвучил размер своей пенсии
Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка
Общество
Россиян предупредили об опасности недосыпа
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Экономика
Минфин не прорабатывает изменений расчета НДПИ для алмазов
Минфин РФ не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для алмазов.
Игры
Для «Ведьмака 3» на Switch улучшили производительность и графику
Добавлена возможность смены языка. Синхронизация сохранений со Steam. Поддержка управления с помощью тачпада.
Происшествия
Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Культура
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Гаджеты
Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров
В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.