Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Общество
Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады
Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады Так как FISU не согласовывала строительство деревни в «Новокольцовском», то построить ее за счет средств, выделяемых на Универсиаду, не получится.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Гаджеты
Орро представил смартфон бюджетной серии А31
Сегодня в свет вышел новый смартфон производства Орро. Модель А31 относится к категории недорогих устройств, её стоимость – 190 долларов.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Политика
Кремль ответил на угрозы Лукашенко
«Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — сообщил Песков, комментируя фразы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно том, что Минск способен начать брать транзитную нефть, в случае если не получит требуемых объемов сырья от Москвы.
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
Футбол
Симеоне: после ухода Коутиньо «Ливерпуль» стал только лучше
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Общество
В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ
В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Происшествия
«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице
Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.
Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах
Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.
Общество
Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Гаджеты
Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу
Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Политика
В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины
Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868
Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
Наука
Получена атомная структура оболочки коронавируса
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги
В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
Авто
Pagani показала гиперкар за 5 млн евро
Корпорация Pagani показала новый гиперкар Imola, тираж которого будет ограничен.
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».