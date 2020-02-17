«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

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