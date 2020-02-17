Общество
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Армия и оружие
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Политика
Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи
Войтенко был назначен замминистра в июле 2018 г. До прихода в министерство он занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Политика
МИД РФ назвал условия новой встречи в «нормандском формате»
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на новую встречу в «нормандском формате».
Политика
Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Политика
В Раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Подписчики заметили, что Долина выглядела на фотографиях совершенно другим человеком и догадались, что она делала пластику, дабы обновить свое лицо.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
Общество
У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры
Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Гаджеты
Honor 8X получил Android 10 в Европе
Фирменная оболочка EMUI 10, созданная на свежей версии операционной системы Android 10, уже доступна для смартфонов Honor 8X в странах Европы и Африки.
Космос
РКК «Энергия»: пилотируемый «Орел» отправится к Луне в 2028 году
По информации ракетно-космической корпорации "Энергия", предназначенный для полетов на Луну "Орел" разрабатывается уже десять лет.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Технологии
В РФ появился новый метод воровства персональных данных
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Шоу-бизнес
Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк
Здоровье
В Китае врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Китайские врачи заявили о новом эффективном способе лечения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, передает РИА Новости.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Футбол
«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче
"Зенит" обыграл "Аланию" в контрольном матче в рамках сбора в Турции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.
Общество
Метро отсудило еще 300 тысяч у сотрудников ФБК
По решению Симоновского суда Москвы, организаторы несогласованной акции, состоявшейся 3 августа в Москве, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров обязаны возместить убытки Московскому метрополитену в сумме 311 тысяч рублей, передает "Интерфакс".
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.