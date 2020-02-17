Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США
Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами.
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Грузинский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на грузинские СМИ.
Футбол
Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции
Популярное французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную прошедшего 25-го тура чемпионата Франции.
Кино
В сети появились новые видео со съемок четвертой «Матрицы»
Жители Сан-Франциско продолжают наблюдать за съемками продолжения трилогии фильмов "Матрица", стартовавшего более недели назад.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Экономика
ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты
Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Политика
МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в "нормандском формате" состоится только после реализации решений предыдущей, цитирует "Интерфакс".
Общество
Цокольный этаж ТРК «Континент» на Байконурской затопило
Политика
Главы администраций отчитываются перед Николаевым и держатся за власть
Все последние дни врио главы Чувашии Олег Николаев в своем рабочем кабинете принимает глав администраций городов и районов республики с отчетом о проделанной работе за минувший год.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший торговали на рынке овощами.
Здоровье
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
Происшествия
В Петербурге неизвестные напали на автосервис на проспекте Ленина
Днем 17 февраля толпа из 20 человек набросилась на автосервис на проспекте Ленина, сообщила "Фонтанка".
Наука
От рака груди защитит зеленый чай
Специалисты пояснили, что женщины, предпочитающие ежедневно употреблять зеленый чай, реже сталкиваются с онкологией молочной железы.
Финансы
Рубль поднимается к доллару и евро
В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.