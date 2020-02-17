Экономика
Коммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
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Футбол
Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»
Политика
Шойгу прибыл в Рим на встречу в формате «2+2»
Российский министр обороны Сергей Шойгу приехал в Рим, чтобы принять участие в переговорах министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2+2».
Общество
В «Газпроме» сменился главный бухгалтер
Должность зампредседателя правления, главного бухгалтера «Газпрома» с 2001 г. занимала Елена Васильева.
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Общество
Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети»
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Происшествия
Восьмилетняя девочка без вести пропала в Петербурге
Восьмилетняя девочка пропала без вести в городе Санкт-Петербурге.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Здоровье
На Украине засекретили здания-гетто для заболевших коронавирусом
В засекреченных заведениях разместят 49 украинцев и 25 иностранцев.
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Общество
Стратегия Мишустина избавит регионы от долгов и дотаций
Создание кабинетом Мишустина программ развития проблемных территорий даст возможность "персонализировать" финансовые проблемы регионов.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Здоровье
В ВОЗ предостерегли от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом
Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Футбол
В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
Общество
Samsung оценил требования по предустановке российского софта
Компания Samsung Electronics будет готова выполнять обязательства по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, это не повлияет на планы работы компании в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Общество
Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах глупым оскорблением, неожиданным для церкви.
Экономика
Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции
Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.