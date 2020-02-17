Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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«Нафтогаз» в суде назвал точную сумму ущерба от потери активов в Крыму
РИА Новости Крым17 февраля в 04:21
«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму
RT на русском17 февраля в 03:55
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