«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.

Армия и оружие Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Общество Сагаалган в Забайкалье даст забайкальцам 4 нерабочих дня Четыре выходных нерабочих дня будет в Забайкальском крае с 22-го по 25 февраля – на один день больше, чем в других регионах России – из-за объявленного нерабочим днём праздника Белого месяца Сагаалгана, Нового года у буддистов, сообщается 18 февраля на официальном портале региона.

Общество Названа причина аномальной зимы в России Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.

Общество Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний» Накануне стало известно, что дочерняя компания Сбербанка — «СберДевайсы» — представила свой первый гаджет, а именно ТВ-приставку Okko Smart Boy, разработанную специально для онлайн-кинотеатра Okko (с марта 2018 года принадлежит холдингу Rambler Group Александра Мамута).

Экономика ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает ввести электронные аукционы на вылов рыбы взамен исторического принципа распределения квот, сообщили ТАСС в Росрыболовстве.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Общество Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем Как сказано в решении комиссии, правительство по действующему законодательству и сейчас имеет право объявить 31 декабря выходным днем, поэтому отдельного закона на этот счет принимать не нужно.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.

Экономика «Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций Новая сделка «Газпрома» – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин».