Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Политика
В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины
Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Культура
Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет
Экономика
Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями
Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями Перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе, который должен был быть представлен в правительство 1 февраля, до сих пор не согласован даже на уровне ОАО РЖД.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Общество
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Армия и оружие
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Армия и оружие
Асад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков
Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Восьмилетнюю девочку, которая пропала после ухода из дома утром в понедельник во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем разыскивалась полицией и волонтерами, найдена в торговом центре, ее передали родителям, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Общество
Якубович спас Диброва, которому стало плохо в кинотеатре
Телеведущего Дмитрия Диброва экстренно доставили в Боткинскую больницу в Москве.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Футбол
Александр Кокорин отметился дублем в первом матче за «Сочи»
Армия и оружие
Депутат рассказал о высокой доли суицидов в статистике смертей военнослужащих
В России количество военнослужащих, погибших в 2019 году, снизилось на 29% по сравнению с 2015 годом, однако в структуре гибели военных велика доля суицидов и ДТП с летальным исходом.
Общество
УФАС проверит рекламу службы доставки с лимоном в руке «Родины-матери»
Рекламщики поместили рядом жирафов с пакетами и жука-навозника. А еще в руку знаменитой скульпторы вложили лимон.
Армия и оружие
ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Финансы
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
В опубликованном "Инфляционном отчете" за январь 2019 года Национальный банк Украины оценил потребность в валютных средствах на 2020 год только на обслуживание и погашение валютной части государственного долга в "свыше девяти миллиардов долларов США".
Футбол
Торбинский: Возвращаться в Россию не хочется
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Биатлон
Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону
Технологии
Хакеры начали новую волну атак на российские банки и энергокомпании
По данным специалистов, около 60% фишинговых писем были получены представителями энергокомпаний, однако 80% атак пришлось на российские банки.