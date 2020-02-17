Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Общество
Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного топлива на АЗС
Росстандарт провел оценку качества топлива на российских АЗС и выявил тенденцию к снижению доли суррогата.
Политика
Украинский самолёт эвакуирует из Китая россиянина
Украинский спецборт, эвакуирующий украинцев и иностранцев из Китая, заберёт в том числе и россиянина.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Единоборства
Льюис ответил Уайлдеру, который заявил, что нокаутировал бы Тайсона
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Автоспорт
Звание «Лучший спортсмен года» разделили Месси и Хэмилтон
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Экономика
Продажа акций Сбербанка правительству будет проверена счетной палатой
Саватюгин имеет непосредственное отношение по распределению денежных средств ФНБ, и обязан выяснить всю суть покупки правительством акций.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов
В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
Общество
Число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек
Общее число жертв коронавируса в Китае – 1868 человек (рост за сутки составил 98 человек). Всех случаев заражения превысило 72,4 тысячи.
Общество
Китай освободит от ввозных пошлин около 700 импортных товаров из США
Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР с 2 марта этого года начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.
Общество
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Культура
«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении
Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Авто
В Россию приехали первые Geely Coolray
Общество
Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов направил письмо профильному комитету по госстроительству и законодательству с предложением о закреплении в преамбуле Основного закона страны запрета на аборты.
Кино
Дауни-младший и Холланд побывали в фильме «Назад в будущее»
Видео необычного отрывка из фильма «Назад в будущее» появилось на YouTube-канале EZRyderX47.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Диброва экстренно госпитализировали
Журналист Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Mash.
Футбол
Первый россиянин в истории чемпионата Гондураса перебрался в Таиланд и забил в дебютном матче
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью
Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.