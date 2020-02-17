Экономика
Коммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Футбол
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на игру
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Футбол
Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Космос
Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан
Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Общество
Аэрофлот объявил о сокращении количества рейсов в Китай
Будет меньше полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг до конца марта, - сообщается на сайте компании.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков
Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Футбол
Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»
Форвард вышел на замену во втором тайме контрольного матча с московским «Динамо» на сборе в Турции и уже через шесть минут поразил ворота соперника.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать
Экономика
Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции
Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Политика
Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Биатлон