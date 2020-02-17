Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
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