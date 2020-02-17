Экономика
BFM.ru«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
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Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне Белоруссии с Россией»
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Общество
Минэнерго и Минприроды раскритиковали идею создания «Росшельфа»
Основная претензия Минэнерго и Минприроды состоит в том, что проект о «Росшельфе» не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также ее экономическую эффективность.
Общество
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Происшествия
Начальник управления МЧС Башкирии арестован за взятку и мошенничество
Следственный комитет сообщил, что начальник управления МЧС Башкирии взят под стражу в связи с обвинениями в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, передает RT.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
Здоровье
Мишустин призвал снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Что же касается отмены ограничений на импорт лекарств, то речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка
Сегодня, 18 февраля, состоится женская индивидуальная гонка, спортсменки выйдут на старт в 16:15 по московскому времени.
Здоровье
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области
Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает «РИА Новости».
Гаджеты
Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу
Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Происшествия
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Армия и оружие
Авиаполк ЮВО получил партию новых штурмовиков Су-25СМ3
Авиаполк получил партию из трех новых штурмовиков Су-25СМ3, которые являются модернизированной версией советского самолета.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей
Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
Экономика
В правительстве Украины назвали причины падения промышленности
В правительстве Украины считают, что это вызвано снижением мировых цен на чёрные металлы, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, тёплой зимой, санкциями от РФ и укреплением гривны.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Финансы
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
В опубликованном "Инфляционном отчете" за январь 2019 года Национальный банк Украины оценил потребность в валютных средствах на 2020 год только на обслуживание и погашение валютной части государственного долга в "свыше девяти миллиардов долларов США".
Культура
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова с юбилеем, отметив его самобытный талант.
Футбол
Сулейманов рассказал, как играл на ящик грушевого напитка
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как в детстве он играл на ящик грушевого напитка.
Здоровье
В 31 регионе России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
Недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в созданном на Украине незаконном вооружённом формировании — батальоне им. Номана Челебиджихана.