Экономика
Коммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
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Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Технологии
Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки
В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Происшествия
Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Политика
СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ
Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о высокой доле самоубийств среди военных
Первый замминистра обороны, общая доля преступлений, связанных с неуставными проявлениями и рукоприкладством в прошлом году составила порядка 12% от всех преступлений, зафиксированных в войсках.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Технологии
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
По предварительным данным, сами компании не могут использовать данную технологию и вероятнее всего обращаются к третьим лицам, то есть перехват номеров, скоро всего носит массовый характер.
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Армия и оружие
ЛНА Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник, 18 февраля, заявила об уничтожении турецкого судна с оружием и боеприпасами, который прибыл в порт Триполи.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Единоборства
Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Экономика
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro
Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
Общество
Названы самые перспективные профессии
В ближайшее десятилетие самыми актуальными будут профессии в сфере технологий, заявил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.
Политика
В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР
В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.