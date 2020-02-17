Экономика
Коммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
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Футбол
Аспас о Смолове: «Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет»
Форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил нападающего Федора Смолова за забитый гол «Реалу» (2:2). 30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один после паса испанского одноклубника.
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Шоу-бизнес
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией Барановской
Футбол
Скауты «Челси» снова просматривали Милинковича-Савича
Скауты лондонского клуба снова приезжали в Италию просмотреть его в деле, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Космос
Лидар OSIRIS-REx отказал во время съемки астероида Бенну
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Шоу-бизнес
Папина дочка: Брэдли Купера заметили с малышкой Леей на прогулке
В Сети появились умилительные фотографии Брэдли Купера с маленькой дочкой. Звездный папа вывел малышку на прогулку в Нью-Йорке.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью
Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Здоровье
В школах Ульяновской области закончился карантин
Во вторник, 18 февраля, в школах и учреждениях дополнительного образования Ульяновской области возобновляется учебный процесс.
Кино
Андрей Звягинцев рассказал «Фонтанке», как Мединский просил не снимать «черным-черно»
В студии «Фонтанки» автор нашумевших фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» 17 февраля рассказал о личной встрече с бывшим министром культуры.
Футбол
В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Наука
Лазеры могут увеличить скорость интернета в тысячу раз
Космос
Кражи, мистика и 4,5 миллиарда лет: главные тайны Челябинского метеорита
Авто
Citroen открыл предзаказ на гибридный кроссовер С5 Aircross
Французская компания Citroen объявила о старте заказов на гибридную версию кроссовера C5 Aircross на британском рынке.
Авто
JAC запустил в России продажу автомобилей через сервис скидок
Официальный дистрибьютор JAC Motors, компания «Джак автомобиль», впервые на российском рынке начала продажи двух легковых моделей с помощью сервиса «КупиКупон».
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гаджеты
Создателей смартфонного фоторейтинга DxOMark обвинили в коррупции
Якобы, перечислив 100 000 евро на счёт фотолаборатории, производитель смартфона может быть уверен, что результат будет близок к максимальному.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Фигурное катание
В Китае внезапно умер украинский фигурист
По предварительной информации, у Бондаря во сне остановилось сердце. Известие о трагедии опубликовал автор блога forum.skating.com.ua.
Общество
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.