Экономика
Коммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
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Общество
Спрос на вторичном рынке жилья в Москве упал в январе на 19%
Управление Росреестра по Москве зафиксировало в январе 2020 года падение спроса на вторичном рынке жилья.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы.
Армия и оружие
ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Гаджеты
В TCL представят смартфон с выдвижным экраном
Экономика
Чайка назвал основные проблемы Ингушетии
Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка оценил ситуацию в Ингушетии.
Политика
Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
Общество
Телеведущий Дибров пока останется в больнице
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Общество
Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Гаджеты
Фотографии восьмиядерного процессора VIA CenTaur позволяют рассмотреть его со всех сторон
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Политика
Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
Общество
Составлен образ типичных жителей российских городов
Специалисты компании «AliExpress Россия» составили образ типичных жителей российских городов, проанализировав 550 миллионов поисковых запросов на торговой площадке.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Происшествия
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь
Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Космос
Получены изображения тускнеющего красного гиганта Бетельгейзе
Происшествия
Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете
В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Здоровье
В школах Челябинска продлили карантин
Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.