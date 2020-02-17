Экономика
Коммерсантъ«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму. Компания оценила потери в $8 млрд руб.
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Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Экономика
ФАС разъяснила идею о рыбных аукционах
ФАС в рамках инициативы о переходе от исторического принципа на добычу водных биоресурсов к проведению электронных аукционов не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту
Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1696 человек
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Фигурное катание
Сотникова рассказала о причинах госпитализации
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе
«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», — написал Николенко.
Происшествия
В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Политика
Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
Двигатели производит американская компания «General Electric Co.» Власти США рассматривают возможность прекращения поставок авиационных двигателей в КНР, сообщает «РБК».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.