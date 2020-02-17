Экономика
Газета.Ru«Нафтогаз» увеличил сумму иска за крымские активы до $8 млрд
Россия должна Украине $8 млрд за отчуждение крымских активов компании "Нафтогаз", считают в Киеве. До этого на Украине заявили о решении Третейского суда в Гааге по поводу компенсации за потерю активов в Крыму в свою пользу. Разбирательство идет уже четыре года.
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Армия и оружие
Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе
Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
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Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
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На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Общество
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Общество
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Депутат из Новочебоксарска Игорь Иголкин считает, что муниципальным чиновникам в Чувашии стоит повысить зарплату.
Политика
Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Гаджеты
В TCL представят смартфон с выдвижным экраном
Футбол
Кокорин отметился дублем в первом матче за «Сочи»
Футбол
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов
Ранее сообщалось, что общий долг "Локомотива" перед Фернандешем составляет 11 миллионов 182 тысячи рублей.
Политика
Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17
Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Культура
Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем.
Авто
«КАМАЗ» разработал бескабинный грузовик
Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Игры
Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas
Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.
Гаджеты
LG представила три новых камерофона в защищённом корпусе
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.