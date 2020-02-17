Россия должна Украине $8 млрд за отчуждение крымских активов компании "Нафтогаз", считают в Киеве. До этого на Украине заявили о решении Третейского суда в Гааге по поводу компенсации за потерю активов в Крыму в свою пользу. Разбирательство идет уже четыре года.

«Нафтогаз» увеличил сумму иска за крымские активы до $8 млрд

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

Общество Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.

Общество Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.

Общество Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Политика Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Политика Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17 Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».

Политика В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.

Культура Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем.

Авто «КАМАЗ» разработал бескабинный грузовик Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

ЖКХ В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.

Игры Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.